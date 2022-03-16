روسيا والصين تخططان لإنشاء نظام مصرفي بينهما بعيدا عن “سويفت”

2022/03/16 | 17:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشف البرلماني الروسي أناتولي أكساكوف أن البنك المركزي الروسي وبنك الشعب الصيني يعملان على تحقيق ربط بين النظامين المصرفيين للبلدين، وخاصة التراسل المالي.وأشار أكساكوف، الذي يشغل منصب رئيس لجنة مجلس الدوما حول السوق المالية، إلى أن الخطوة تهدف لتوطيد نظام تراسل مصرفي بين البلدين على غرار منظومة المدفوعات المالية “سويفت”، مشددا على […]

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