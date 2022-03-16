ضبط شقة “مشبوهة” لتعاطي وتجارة المخدرات في المنصور

2022/03/16 | 17:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أعلنت عمليات بغداد، الأربعاء، القبض على عصابة تتاجر بالمواد المخدرة في منطقة المنصور وسط العاصمة.وقالت القيادة، في بيان تلقته / المعلومة/، إن “قوة قامت بمتابعة اشخاص يقومون بتجارة المواد المخدرة في منطقة المنصور محلة ٦١٣ خلف مطعم طبق المندي”.وأضافت، أن “عملية التدقيق والتحري لاحظت شخصين خارجين من أحد الشقق المشبوهة […]

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