بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا “ناجحة”

2022/03/16 | 17:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

AFP PHOTO

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ،اليوم الأربعاء، أن عمليته العسكرية في أوكرانيا “ناجحة” موضحا أن موسكو لن تدع هذا البلد يتحول إلى “منصة” يتم الانطلاق منها لتهديد روسيا.

وقال بوتين خلال تصريحات متلفزة “العملية تسير بنجاح، بما يتوافق بدقة مع الخطط الموضوعة مسبقا”، مؤكدا مرة جديدة أنه لا يسعى إلى “احتلال” أوكرانيا.

المصدر: AFP

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