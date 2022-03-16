الجماهير العراقية تحتشد في ملعب الزوراء للاحتجاج على نقل مباراة الإمارات

2022/03/16 | 17:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قررت الجماهير العراقية، تنظيم وقفة احتجاجية في ملعب الزوراء، ضد قرار الاتحاد الدولي بنقل مباراة العراق والإمارات إلى أرض محايدة.وقال مراسل “ايرث نيوز” إن الجمهور العراقي سيكون له وقفة اليوم في ملعب الزوراء مع تمرين المنتخب الوطني الساعة السابعة مساءً واوضح ان الوقفة سيحضرها رجالات الاعلام والصحافة احتجاجاً على القرارات الجائره التي […]

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