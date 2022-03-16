زيلينسكي يوجه رسالة مباشرة لبايدن في خطابه أمام الكونغرس.. ماذا قال؟

2022/03/16 | 17:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاطب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأمريكي جو بايدن مباشرة في خطابه أمام الكونجرس، الأربعاء، داعيًا إياه إلى أن يكون "زعيم السلام".

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