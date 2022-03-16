2022/03/16 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كلود_سرفاتي مقابلة مع كلود سرفاتي، اقتصادي، وأخصائي في مسائل التسلح° شهدت النفقات العسكرية العالمية، في العام 2020، رغم الانكماش الاقتصادي المرتبط بالجائحة، ارتفاعا بنسبة2,6% قياسا بالعام 2019.



هل لك أن توضح الصورة بهذا الصدد؟° بحسب معطيات معهدSIPRI [1]، بلغ الإنفاق العسكري العالمي 2000 مليار دولار في العام 2020، ما يمثل ارتفاعا بزهاء 80% ( بالدولار الثابت) منذ العام 1995.



وكل مناطق الكوكب م ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إننا، أكثر من أي وقت مضى، في عصر “العولمة المسلحة” - كلود سرفاتي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إننا، أكثر من أي وقت مضى، في عصر “العولمة المسلحة” - كلود سرفاتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).