القبض على عصابة مخدرات بينهم إمرأة في المنصور

2022/03/16 | 17:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمت إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص.

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