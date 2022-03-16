الصابئة المندائيون يحيون عيد الخليقة بالصلاة والتعميد قرب الأنهر

2022/03/16 | 18:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يحتفل الصابئة المندائيون في العراق والعالم، بعيد الخليقة او ما يعرف بالأيام الخمسة البيضاء، حيث تجري خلالها طقوس متوارثه على ضفاف الأنهار وقرب الماء بوصفه ركنا أساسيا في الحياة.

وتقيم العوائل المندائية العراقية طقوس الاحتفال عند الأنهر ، حيث تُقام صلاة الصبح والتعميد في الماء الجاري، ويمثل عيد الخليقة ذكرى الخلق وترمز الايام الخمسة من هذا العيد الى فجر الحياة الأولى، وتجري فيها مباركة الطقوس الدينية .

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