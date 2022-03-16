مجلس الشيوخ الأميركي يقر قانونا يدين بوتين باعتباره مجرم حرب

2022/03/16 | 18:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي ،اليوم الأربعاء، بالإجماع على قرار يدين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوصفه مجرم حرب.

ويشجع القرار، المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ودولًا أخرى على استهداف الجيش الروسي في أي تحقيق بشأن ارتكاب جرائم حرب خلال الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن بوتين لا يمكنه الإفلات من المساءلة عن الفظائع التي ارتُكبت بحق الشعب الأوكراني.

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