2022/03/16 | 18:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

غادر الناشط في الاحتجاجات الشعبية ضرغام ماجد ،اليوم الأربعاء، مستشفى الحلة في بابل، عقب إصابته خلال تظاهرة نظمها ناشطون أمام منزل احد النواب عن بابل الأسبوع الماضي.

واظهرت لقطات تخصيص حماية من القوات الأمنية للناشط اثناء خروجه من المستشفى وذلك بعد استقرار حالته الصحية من إصابة بليغة في رأسه أدت الى مكوثه بالعناية المركز حيث تضاربت الأنباء بشأن نوع إصابته بين اطلاق نار واعتداء بالضرب .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. الناشط ضرغام ماجد يغادر المستشفى) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. الناشط ضرغام ماجد يغادر المستشفى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).