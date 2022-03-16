لجنة التحقيق بهجوم اربيل تستضيف غدا وزير داخلية كردستان في البرلمان العراقي

2022/03/16 | 18:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

يترأس النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، غدا الخميس، اجتماعاً للجنة تقصي الحقائق النيابية المكلفة بالتحقيق في حادثة الاستهداف الصاروخي في اربيل .

وقال بيان لمجلس النواب، تلقته (بغداد اليوم)، ان "الاجتماع بحضور رؤساء الكتل النيابية ووزير داخلية اقليم كردستان ريبير احمد خالد".

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