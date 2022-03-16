ائتلاف المالكي يكشف أسباب الاستثمار السعودي جنوب العراق

2022/03/16 | 18:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، الأربعاء، عن أسباب الاستثمار السعودي وخاصة في محافظات العراق الجنوبية، فيما أشار إلى أن الحكومة الحالية فتحت المجال أمام السعودية للتوغل داخل أراضي البلد.وقال جعفر في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “السبب الرئيسي والأساسي الذي تعمل عليه السعودية ومن خلال الاستثمار داخل […]

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