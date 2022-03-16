2022/03/16 | 18:10 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vFAPmyeUJnY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شخصيات محلية ودولية تحيي الذكرى 34 لقصف حلبجة بالأسلحة الكيمياوية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شخصيات محلية ودولية تحيي الذكرى 34 لقصف حلبجة بالأسلحة الكيمياوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).