2022/03/16 | 18:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني، وناقش الملفات المدرجة في جدول أعماله.وخُصصت الفقرة الأولى من جدول الأعمال، لإحياء الذكرى الرابعة والثلاثين للإبادة الجماعية بالسلاح الكيماوي في حلبجة، وقدم سكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم جملة من المقترحات […]

ظهرت المقالة تفاصيل اجتماع مجلس إقليم كردستان..



منها دعوة لتشكيل لجنة دولية بشأن قصف اربيل أولاً على ايرث نيوز.

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