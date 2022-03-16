من الذي يعطي الشرعية لمؤسسات الدولة الاتحادية والإقليمية ؟؟

2022/03/16 | 18:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / أياد السماوي ..لا شّك أنّ السلطات الاتحادية في البلد قد نظّمت بموجب دستور جمهورية العراق لعام 2005 والقوانين الصادرة بموجب هذا الدستور ..فقد حدّدت المادة (47) من الدستور السلطات الاتحادية والتي تتكوّن من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية , تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات , وحدّدت المادة (48) […]

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