2022/03/16 | 18:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع قرب الموعد النهائي لتقديم العروض الرسمية لشراء نادي تشيلسي الإنكليزي، والي يحل الجمعة، يدخل العديد من الأثرياء في خط المنافسة، من بينهم وسائل إعلام سعودية تحوم حولها الشكوك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أغنياء جدد يتنافسون على شراء تشلسي.. وأسماء سعودية تدخل على الخط) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أغنياء جدد يتنافسون على شراء تشلسي.. وأسماء سعودية تدخل على الخط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).