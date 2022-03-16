الزاملي: قصف إيران للعراق وانتهاك سيادته امر مرفوض رفضا قاطعا (فيديو)

2022/03/16 | 18:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس مجلس النواب ،اليوم الأربعاء، إن قصف إيران للعراق وانتهاك سيادته امر مرفوض ، مؤكدا انه في حال وجود إسرائيليين فيجب على طهران أن تبلغ عن طريق تحالف الرباعي الذي يضم العراق وإيران وسوريا وروسيا والمخصص لتبادل المعلومات قبل اتخاذ أي عمل عسكري.

حاكم الزاملي: مصلحة العراق تقتضي حسم تشكيل الحكومة واختيار رئيس الجمهورية#العراق #البرلمان_العراقي #قناة_التغيير_الفضائية pic.twitter.com/D26bkQaOXm

— قناة التغيير (@AlTaghierTV) March 16, 2022

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