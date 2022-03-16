هل تُساعد بدائل التدخين في تقليل التعرض للضرر؟

2022/03/16 | 18:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..مما تتكوّن السيجارة؟ أول إجابة تتبادر إلى الأذهان “أنها تتكون من مادة النيكوتين”، لكن الحقيقة غير ذلك تماما..فالسيجارة تتكون من أوراق التبغ الملفوفة بورق السجائر فقط.بينما النيكوتين هو مادة موجودة في ورق نبات التبغ، وبالتالي فإن حرق التبغ هو الذي ينتج المواد الكيميائية الأخرى المؤذية لصحّتنا.ووفقا لأحدث التقارير الصادرة عن […]

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