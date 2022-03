فيديوهات: زلزال عنيف يضرب اليابان وتحذير من وقوع تسونامي

2022/03/16 | 18:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ضرب زلزال بقوة 7,3 درجة شمال شرق اليابان اليوم الأربعاء، حسبما أفادت قناة NHK التلفزيونية اليابانية، وحذرت السلطات من وقوع موجات تسونامي قد يبلغ ارتفاعها مترا واحدا.BREAKING: Footage captures shaking in #Japan during the earthquake https://t.co/7s5rQopBb4 pic.twitter.com/RGlFsOVC8E — Insider Paper (@TheInsiderPaper) March 16, 2022 #Earthquake #JapanEarthquake #地震 We just had a […]

