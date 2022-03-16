نزعة الهيمنةفي السياسة الخارجية الأمريكي - جواد بشارة

2022/03/16 | 18:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بشارة نزعة الهيمنة والتفرد القطبي في السياسة الخارجية الأمريكيةالعالم منشغل اليوم وقلق من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتسليط وسائل الإعلام الدولية عليها وشن حرب نفسية وغسيل أدمغة لشيطنة روسيا وفلاديمير بوتين، فهل هذا الأخير هو المسؤول الوحيد عن الأزمة التي أدت إلى الحرب؟ ألا يجب أن نذكر أولئك الموجودين في المؤسسات الأمريكية، والمتواطئين معهم في دول الناتو، واستفزازهم المقصود والمتعمد والمخط ......





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