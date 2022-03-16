الشطري في واسط لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة

2022/03/16 | 18:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش رئيس جهاز الأمن الوطني، حميد

الشطري، اليوم الأربعاء، الجهود

المبذولة لمواجهة التحديات الأمنية

ومكافحة ظاهرة المخدرات.

وقال جهاز الأمن الوطني العراقي في بيان

تلقته وكالة نون الخبرية، إن الشطري

وا

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