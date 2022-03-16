الفيفا يقتل حلم المدينة والعراقيون يردون على الاتحاد الدولي

2022/03/16 | 18:29 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحاد قد يتخذ قرارا بعدم خوض المباراة مع الامارات.

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