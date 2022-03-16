2022/03/16 | 18:30 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | نشرة اخبار السادسة من وان نيوز ليوم الاربعاء 2022/3/16 | ناصر حسين) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 4PtX7UrWsms
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | نشرة اخبار السادسة من وان نيوز ليوم الاربعاء 2022/3/16 | ناصر حسين) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر | نشرة اخبار السادسة من وان نيوز ليوم الاربعاء 2022/3/16 | ناصر حسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).