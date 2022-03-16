بسبب الفساد.. محكمة التمييز تصادق على قرار سجن مدير ميناء أم قصر الشمالي

2022/03/16 | 18:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، أن محكمة التمييز الاتحاديَّة صادقت على قرار الحكم الصادر بالسجن حضورياً بحقِّ مدير ميناء أم قصر الشمالي؛ عن جريمة تسلُّمه رشى أثناء عمله مديراً للميناء.واشارت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، إلى أنَّ “المُدان الذي كان يشغل منصب مدير ميناء أم قصر الشمالي […]

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محكمة التمييز تصادق على قرار سجن مدير ميناء أم قصر الشمالي أولاً على ايرث نيوز.

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