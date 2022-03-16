العطواني: استهداف العراق رياضياً لازال مستمرا

2022/03/16 | 18:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أكد مدير اعلام وزارة الشباب والرياضة علي العطواني، أن استهداف العراق رياضياً ما يزال مستمراً.وقال العطواني في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “استهداف العراق رياضياً ما يزال مستمراً، فهنالك دول لديها حروب ودول تستهدف نهاراً جهاراً بهجمات صاروخية وتفجيرات لم تفكر الفيفا بالتحرش بحقوق تلك الدول”.واضاف “في جميع الدول يكون الحديث بإبعاد […]

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