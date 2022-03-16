2022/03/16 | 18:32 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ بغداد..
أكد مدير اعلام وزارة الشباب والرياضة علي العطواني، أن استهداف العراق رياضياً ما يزال مستمراً.
وقال العطواني في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “استهداف العراق رياضياً ما يزال مستمراً، فهنالك دول لديها حروب ودول تستهدف نهاراً جهاراً بهجمات صاروخية وتفجيرات لم تفكر الفيفا بالتحرش بحقوق تلك الدول”.
واضاف “في جميع الدول يكون الحديث بإبعاد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العطواني: استهداف العراق رياضياً لازال مستمرا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكد مدير اعلام وزارة الشباب والرياضة علي العطواني، أن استهداف العراق رياضياً ما يزال مستمراً.
وقال العطواني في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “استهداف العراق رياضياً ما يزال مستمراً، فهنالك دول لديها حروب ودول تستهدف نهاراً جهاراً بهجمات صاروخية وتفجيرات لم تفكر الفيفا بالتحرش بحقوق تلك الدول”.
واضاف “في جميع الدول يكون الحديث بإبعاد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العطواني: استهداف العراق رياضياً لازال مستمرا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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