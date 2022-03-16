زلزال بقوة 7,3 درجة يضرب شمال شرق اليابان وتحذير من وقوع تسونامي

2022/03/16 | 18:38 - المصدر: بغداد اليوم

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ضرب زلزال بقوة 7,3 درجة شمال شرق اليابان اليوم الأربعاء، حسبما أفادت قناة NHK التلفزيونية اليابانية، وحذرت السلطات من وقوع موجات تسونامي قد يبلغ ارتفاعها مترا واحدا.

ويشمل التحذير مقاطعتي مياغي وفوكوشيما حيث يتوقع أن تجتاح موجات التسونامي سواحلهما بعد دقائق معدودة.

ويقوم الخبراء بفحص محطتي "فوكوشيما 1" وفوكوشيما 2" النوويتين للتأكد من عدم حدوث حالات طارئة فيهما نتيجة الزلزال.

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