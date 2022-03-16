 النزاهة: المصادقة على قرار سجن مدير ميناء أم قصر الشمالي

2022/03/16 | 18:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، أن محكمة التمييز الاتحاديَّة صادقت على قرار الحكم الصادر بالسجن حضورياً بحقِّ مدير ميناء أم قصر الشمالي؛ عن جريمة تسلُّمه رشى أثناء عمله مديراً للميناء.واشارت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان، إلى أنَّ “المُدان الذي كان يشغل منصب مدير ميناء أم قصرالشمالي ومدير بوابة البصرة – الرصيف (27)، […]

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