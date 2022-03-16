سيمور هيرش في استقصاءاته الصحفية- الحلقة الأخيرة - سعيد مضيه

2022/03/16 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_مضيه ثقافة الاغتيال الى جانب ثقافة العنف والكراهية للتعامل مع أعداء الامبراطورية الامبريالية"قمت بزيارات لمنطقة الشرق الأوسط وإجريت مقابلات مع من لا يعرف الجمهور عنهم إلا القليل، ومن بينهم الرئيس بشار الأسد وقائد حزب الله ، الشيخ حسن نصر الله.



اول لقاء مع بشار كان عام 2003 ، وكنت الثاني من بين الصحفيين ألاميركيين يقابله بشار.



حين رجعت الى واشنطون تأكدت من أن المعلومات المخابراتية التي قدمها بش ......





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