2022/03/16 | 18:45 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5EJNJR5WYz8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تخدير موضعي | تحشيش الفنان احسان دعدوش .. قدوري ابو خابصها) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تخدير موضعي | تحشيش الفنان احسان دعدوش .. قدوري ابو خابصها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).