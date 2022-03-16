رسمياً.. أربعة أيام عطلة للموظفين الكُرد في البرلمان (وثيقة)

2022/03/16 | 18:47 - المصدر: ايرث نيوز

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أربعة أيام عطلة للموظفين الكُرد في البرلمان (وثيقة) أولاً على ايرث نيوز.

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