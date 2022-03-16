2022/03/16 | 18:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في الرياض، الأربعاء، رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، حيث أجرى الجانبان مباحثات تناولت "العلاقات الثناية والقضايا الإقليمية"، وفق بيان رسمي سعودي، فيما قالت مصادر بريطانية إن جونسون تناول مسألة الموقف السعودي من الغزو الروسي لأوكرانيا وأسعار النفط

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