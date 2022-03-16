تجمع عشائري يتهم الكاظمي بالتواطؤ بشأن قضية الموساد الإسرائيلي

2022/03/16 | 18:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / نينوى..اتهم أحد شيوخ عشائر نينوى خالد الجبوري ، الأربعاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتواطؤ في قضية وجود الموساد الصهيوني في شمال العراق.وقال الجبوري لوكالة /المعلومة /، إن “الموساد موجود في مدن الإقليم والكاظمي ووزير الخارجية يعلمون بوجودهم”.وأضاف أنه “من المعيب على الإقليم وعلى الحكومة العراقية السكوت عما يفعله الحزب الديمقراطي، […]

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