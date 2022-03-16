كاميرا مراقبة ترصد لحظة قصف القوات الروسية مجمع سكني في كييف

2022/03/16 | 18:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت لقطات كاميرات المراقبة لحظة قصف القوات الروسية على مبنى سكني في العاصمة الأوكرانية كييف.

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