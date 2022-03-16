بوتين: سنستمر في اوكرانيا حتى النهاية

2022/03/16 | 19:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضعت روسيا، اليوم الأربعاء، شرطا لاجتماع الرئيس فلاديمير بوتين بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

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