الفتلاوي: جلسة اختيار رئيس الجمهورية لن تعقد الا بتوافق الإطار والتيار

2022/03/16 | 19:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… استبعد عضو تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الأربعاء، انعقاد جلسة مجلس النواب لاختيار رئيس الجمهورية بدون اتفاقات مسبقة بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري.وقال الفتلاوي في حديث لوكالة /المعلومة/ إن “جلسة مجلس النواب لاختيار رئيس الجمهورية لن تعقد اذا لم يتم الاتفاق بين القوى الشيعية المتمثلة بالإطار التنسيقي والتيار الصدري وكذلك حصول اتفاق داخل […]

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