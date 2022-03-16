2022/03/16 | 19:05 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nCiWqgvgwOk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سوق اورا القديم مدينة الصدر - ناس وناس (الموسم الثاني) - الحلقة ١٩٢) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سوق اورا القديم مدينة الصدر - ناس وناس (الموسم الثاني) - الحلقة ١٩٢) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).