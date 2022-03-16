توقعات بأن تكون أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل في الأشهر المقبلة

2022/03/16 | 19:09 - المصدر: قناة التغيير

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توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن تكون أسعار النفط الخام أعلى من 100 دولار للبرميل في الأشهر المقبلة.

كما سيبلغ متوسط سعر خام القياس الأمريكي، غرب تكساس الوسيط، 113 دولارا للبرميل في مارس و112 دولارا للربع الثاني 2022 ، بحسب “رويترز”

فيما سيبلغ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة 4 دولارات للجالون في مارس وأن يبلغ 4.12 دولار في مايو .

كما بلغ متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة 4.10 دولار للجالون أثناء الربع الثاني لـ2022 ثم ينخفض خلال

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