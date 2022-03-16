غياب الظهير الفرنسي ميندي عن كلاسيكو إسبانيا بسبب الاصابة

2022/03/16 | 19:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يغيب الفرنسي فرلان مندي، ظهير أيسر ريال مدريد، عن مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة الأحد في الدوري الإسباني لكرة القدم، لإصابة ستبعده بين 10 و15 يوماً عن الملاعب، بحسب ما ذكرت مصادر في النادي لوكالة فرانس برس ،اليوم الأربعاء.

وترك اللاعب الدولي مكانه للبرازيلي مارسيلو في الدقيقة 79 خلال الفوز على مايوركا 3-صفر مساء الإثنين.

وستتقلص فرص مندي بالمشاركة في مباريات فرنسا الودية الإعدادية لمونديال 2022 ضد ساحل العاج في 25 آذار/مارس على ملعب فيلودروم في مرسيليا وجنوب إفريقيا في 29 منه على استاد دو فرانس، علماً أن المدرب ديدييه ديشان سيعلن تشكيلته يوم الخميس.

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