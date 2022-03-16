الكشف عن موعد وصول المرشح لرئاسة مجلس وزراء جعفر الصدر لبغداد

2022/03/16 | 19:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادتوقع الاطار التنسيقي، اليوم الأربعاء، وصول سفير العراق في لندن جعفر الصدر الى بغداد لتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدا توقف الحوارات بشكل كامل مع التيار على اثر القصف الإيراني لأربيل.

وقال القيادي بتحالف الفتح علي الفتلاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "المفاوضات مع الإطار التنسيقي توقفت بعد القصف الذي تعرضت له أربيل".

وأضاف قائلا: "ما علاقة الأمر بالمفاوضات واين شعار (لاشرقية ولا غربية ) الذي يجب ان يبقى حتى لايؤثر الوضع الخارجي على المفاوضات الداخلية"، مشيرا الى ان "المفاوضات يجب ان تعود وعدم تأثرها بالوضع الخارجي للبلاد".

ولفت الفتلاوي الى انه "من المتوقع وصول سفير العراق لدى لندن جعفر الصدر الى بغداد لتكليفه بتشكيل الحكومة العراقية".

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