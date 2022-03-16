المرور تتحدث عن مشروع لتوحيد لوحات المركبات في العراق

2022/03/16 | 19:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، عن مشروع استثماري يخص توحيد اللوحات، فيما أشارت إلى تشكيل لجنة لتحديد نوع وأبعاد اللوحات.وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية العقيد ياس خضير، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "المديرية تدرس التعاقد مع احدى الشركات العالمية للعمل بالمعمل الانتاجي الموحد، بهدف انتاج اللوحات المرورية لغرض توحيدها"، مبينا أن "هناك مشروعا آخر هو توريد اللوحات بشكل استثماري لحين توفر معمل خاص بانتاجها".وأضاف، أنه "تم تشكيل لجنة معينة لتحديد نوع وابعاد اللوحات المرورية بمواصفات عالمية"، موضحا أن "هذا الامر مطروح امام الجهات العليا باشراف مدير المرور اللواء طارق الربيعي، وكذلك نخبة من الضباط الاكفاء".وذكر أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومجلس النواب وكافة الشرائح من اشد الداعمين لتوحيد اللوحات والانظمة والتعليمات بين المركز والاقليم".

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