2022/03/16 | 19:09 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. البرلمان يمنح الموظفين الكُرد عطلة رسمية لمدة 4 أيام بمناسبة اعياد نوروز هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/16 | 19:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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