خبير يحذر من “خطر” يواجه صادرات العراق النفطية اثر حرب روسيا وأوكرانيا

2022/03/16 | 19:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..حذر استاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، الاربعاء، من فقدان العراق جزء من حصته النفطية في سوق الهند لصالح روسيا، نتيجة المتغيرات الاقتصادية والسياسية في العالم.وقال المرسومي، في منشور على الفيسبوك، اطلعت عليه /المعلومة/ إن “الهند تقوم حاليا بدراسة العرض الروسي بشراء خام الاورال من خلال الدفع بالروبل الروسي والروبية الهندية […]

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