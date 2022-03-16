هل يخسر العراق جزء من حصته في السوق الهندية ؟

2022/03/16 | 19:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.نبيل المرسومي

تقوم الهند حاليا دراسة العرض الروسي

بشراء خام الاورال من خلال الدفع

بالروبل الروسي والروبية الهندية

وبأسعار منخفضة بعد الحظر الأميركي

والتضييق الأوروبي على صادرات النفط

الروسية

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