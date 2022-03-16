قراءة نقدية في دفوعات وزارة المالية

2022/03/16 | 19:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.نبيل المرسومي

قدمت وزارة المالية عرضا للمحكمة

الاتحادية عن الدعوى المرقمة 32/

اتحادية/2022 جاء في بعض منها ما يلي :

1- جاء في العرض في الصفحة 11 ان عجز

موازنة 2021 كان سيصل الى 43 ترليون

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