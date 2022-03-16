ممثل المرجع السيستاني يتابع احوال المرضى في مركز تخصصي يقدم خدماته مجاناً للعراقيين (فيديو)

2022/03/16 | 19:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد ممثل المرجعية الدينية العليا،

الاربعاء، المرضى الراقدين في مركز

الوارث الخيري لغسيل الكلى في كربلاء.

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