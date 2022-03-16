بانتظار القرار النهائي..

2022/03/16 | 19:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمرت محكمة العدل الدولية، روسيا، بوقف غزوها لأوكرانيا، الأربعاء، التابعة للأمم المتحدة، في قرار بتها في قضية رفعتها كييف لدى أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة.

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