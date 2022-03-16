كاتب سوري: اربيل أصبحت دكان لكل أجهزة الاستخبارات الأجنبية

2022/03/16 | 19:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..علق الكاتب المحلل السياسي السوري أديب عبود، الأربعاء، على تواجد المخابرات الإسرائيلية والأجنبية في إقليم كردستان، مؤكداً أن اربيل أصبحت عبارة عن دكاكين لأجهزة الاستخبارات الأجنبية.وقال أديب في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “وجود السفارات الأجنبية المعنونة للعمل السياسي والدبلوماسي في إقليم كردستاني ليس الهدف منها بناء علاقات سياسية أو دبلوماسية […]

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