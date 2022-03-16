شرطة الطاقة تضبط وكرا لتهريب النفط وتقبض على متهم في البصرة

2022/03/16 | 19:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الاربعاء، عن إلقاء القبض على متهم وضبط وكرا يستخدم في تهريب النفط ومشتقاته في البصرة.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعملية محكمة وبمتابعة اللواء مصلح خوام مدير شرطة نفط الجنوب، تمكنت مفارز قسم سيطرات مديرية شرطة نفط الجنوب من ضبط عجلة "شاحنة" وإلقاء القبض على صاحبها المتهم حيث كانت تحمل خزانات حديدية محملة بمنتوج نفطي، أدى إلقاء القبض عليه إلى اعترافه بوجود وكر يستخدمه في خزن وتدوير وتهريب المشتقات النفطية بصورة غير شرعية".

واضافت انه "تم مداهمة الوكر والعثور على 26 خزان بلاستيكي يحمل منتوج نفطي إضافة إلى مواد أخرى تستخدم في عملية بيعه في السوق السوداء".واشارت المديرية الى انه "تم إيداعه التوقيف وحجز العجلة وضبط الموجودات داخل احدى مراكز شرطة النفط لعرضه على القضاء ومحاسبته وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".

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