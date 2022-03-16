بعد الإمارات.. جونسون يبحث مع ولي عهد السعودية تقلبات أسعار الطاقة والضغط على روسيا

2022/03/16 | 19:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء البريطاني، الأربعاء، مباحثات رسمية في قصر اليمامة الملكي، بعد وصوله العاصمة الرياض قادمًا من الإمارات.

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