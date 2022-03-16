زلزال بقوة 7,3 درجات يضرب شرق اليابان وتحذير من وقوع تسونامي

2022/03/16 | 19:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت هيئة الأرصاد اليابانية، الاربعاء، ان زلزالا بقوّة 7,3 درجات ضرب شرق اليابان، محدثًا هزّة في العاصمة طوكيو وتحذيرات من إمكانية وقوع تسونامي في أجزاء من الساحل في شمال شرق البلاد.وبحسب الهيئة، حدد مركز الزلزال قبالة منطقة فوكوشيما وعلى عمق 60 كلم.وبعد وقت قصير من وقوعه، صدر تحذير من موجات تسونامي يصل […]

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